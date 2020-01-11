Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şirinköy Anaokulu öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemelerini Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.

Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Şirinköy Anaokulu öğrencileri, topladıkları kırtasiye malzemelerini Mersin'in Akdeniz ilçesindeki ana sınıfı öğrencilerine gönderdi.

Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, yaptığı açıklamada, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Değerler Eğitimi" projesi kapsamında sürekli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulunu, kardeş okul olarak gördüklerini kaydeden Köroğlu, şunları söyledi:

"Proje kapsamında biz okul olarak 'Arkadaşlık, Dostluk, Kardeşlik' projesini yaptık. Bu projemize, veliler ve aile birliği idaresi büyük katkı sağladı. Topladığımız kırtasiye malzemelerini, koliler halinde bugün kargo ile kardeş okulumuz olan Mersin'in Akdeniz ilçesindeki Yeşilçimen Kanuni İlkokulu ana sınıfı öğrencilerine gönderdik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Kocaeli, Akdeniz, Gölcük, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi

Son Dakika Haberleri
17:22 Hatay suriye'de rejim idlib'e saldırdı 17 ölü, 52 yaralı - Son Dakika
17:22 Pakdemirli: "Son 17 yılda tarımsal hasılamız 5 misli arttı" - Son Dakika
17:22 İstanbul Valisi Yerlikaya, Marmara Denizi'ndeki deprem sonrası şu ana kadar acil durum hatlarına... - Son Dakika
17:21 20 gündür kayıp çiftçiyi arama çalışmaları yeniden başladı - Son Dakika
17:16 Kaymakam Çam, "2020 yılını üst yapı seferberliği ilan ettik" - Son Dakika
16:57 Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Son Dakika
16:57 Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2020 17:26:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencilerinden kardeş okula kırtasiye yardımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]