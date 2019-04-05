Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinden Kukla Atölyesi

Anaokulu Öğrencilerinden Kukla Atölyesi

2 saat önce

Terme Zübeyde Hanım Anaokulu'nda "kukla atölyesi" açıldı.

Anaokulu Öğrencilerinden Kukla Atölyesi, System.String[]
Terme Zübeyde Hanım Anaokulu'nda "kukla atölyesi" açıldı.

Anaokulunda açılan kukla atölyesinde minikler önce kukla yapıyor ardından kukla oyunları düzenliyor. Öğrencilerin eğitimi ve gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen kukla atölyesine öğrenciler oldukça keyifli saatler geçiriyor. Kukla atölyesi hakkında bilgi veren Terme Zübeyde Hanım Anaokulu Müdürü Arif Özüdoğru, "Bakanlığımızın güçlü yarınları hedefleyen 2023 Vizyon Belgesi, çocuklarımızın ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda gelişimleri için biz de Terme Zübeyde Hanım Anaokulu olarak Tasarım-Beceri Atölyeleri kapsamında okulumuzda kukla atölyesi kurduk. İçinde bulunduğumuz dijital çağın gereksinimlerini karşılamak için 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. 21. yüzyılda ülke olarak gelişmek ve liderlik edebilmek için bu becerilerden yararlanmak zorundayız. Önemli olan öğrencilerimizin tümünü kapsayacak öğrenme ortamları sunmaktır. Çocuklar bu atölyede; el becerilerini geliştirerek kuklalar tasarladılar ve tasarladıkları bu kuklalar ile drama yaptılar. Çocuklarımızın hem el becerileri gelişirken sahneledikleri oyun ile sosyal ve duygusal zekalarını da geliştirdiler. Yaparak yaşayarak öğrendiler. Ayrıca bu atölye çalışması ile öğrencilerin, günlük alışkanlıkların dışına çıkması, kararlı olmaları, deneyimleyerek öğrenmeleri, özgüvenlerini artırmaları, sosyal ve kişisel becerilerini ve küçük hareket kas hareketleri ile yaşam becerilerini geliştirmeleri, koordinasyon yeteneklerini artırmaları hedeflenmek olduğu belirtildi. Ayrıca Okulumuzda STEM eğitimi, matematik bilim, fen ve teknoloji eğitimi almalarını da sağlıyoruz. Bu eğitimlerde çocuklarımız Engelliler için park tasarladılar, erozyonu nasıl önleyebileceklerini tasarladılar STEM eğitimi ile canlı bir öğrenme ortamına kavuşacak olan öğrencilerin, yeni buluşlar keşfetmeleri, olaylar arasında ilişki kurmaları, yeni ürün ortaya koyarak, ekosisteme katkı sunmaları, iş birliği ve bağımsız çalışma yoluyla özgüven ve öz yeterliliklerini geliştirmelerine imkan verilecek, esneklik ve güven içinde düşünmeye teşvik edilecek, karşılaştıkları sorunlara hızlı çözümler üretmeyi öğrenecek, öğrenme motivasyonlarını artıracaklar. Tasarım odaklı düşünme ve yenilikçi olmayı sağlamak hedeflenmektedir" dedi.

"Çocukların özgüveni artıyor"

Kuklanın öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirdiğini vurgulayan Özüdoğru, "Çocuklar kuklayı bir oyun gibi algıladıklarından öğretim sürecine katılımları daha kolay olur. Kendilerinin zihinlerinde canlandırdıkları bir kuklayı seslendirmeleri sembolik olarak düşünmeleri anlamına gelir ve bilişsel gelişimine katkıda bulunur. Çocukları eğlendirir, neşelendirir ve fark etmeden öğrenmelerini sağlar. Okul öncesi eğitim çocukların duygularının farkına varması ve ifade edebilmeleri için uygun ortamlar hazırlar. Kukla çocuğa, dil gelişimi, paylaşma, bekleme, ses tonunu kullanma, beden dilini kullanma becerilerini kazandırır. Kukla sayesinde çocuğun özgüveni artar ve ifade yeteneği gelişmeye başlar" diye konuştu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:00 Kaynak: İHA

Zübeyde Hanım Anaokulu, Terme, Güncel
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