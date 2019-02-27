Anaokulu Öğrencilerinden Mehmetçiğe Duygu Dolu Mektup

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi'nin (KADEP) etkinlik değeri olan 'vatan sevgisi' kapsamında kaleme aldıkları mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma...

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi'nin (KADEP) etkinlik değeri olan 'vatan sevgisi' kapsamında kaleme aldıkları mektuplar, Türkiye'nin değişik yerlerinde görev yapan Mehmetçiklere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert'e teslim edildi.



Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında her ay bir değeri çalışma konusu olarak belirleniyor. Bu ayın çalışma konusu ise 'vatan sevgisi' olarak belirlendi. Elbistan Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler, okullarında etkinlik düzenledi. Bu etkinliğin yanı sıra vatan savunmasında görev yapan Mehmetçiklere duygularını ve düşüncelerini iletmek isteyen minik öğrencilerin yardımına anne ve babaları yetişti. Kocaman yüreklerinden dökülen düşüncelerini, anne ve babalarının yardımıyla kağıda aktaran anaokulu öğrencileri, mektuplarını sınır içinde ve dışında görev yapan askerlere gönderilmek üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert'e teslim etti.



Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden öğrenciler, burada jandarmanın kullandığı araçları yerinde görme imkanı buldu. Yüzbaşı Sert ve rütbeli personeller tarafından misafir edilen miniklere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.



Elbistan Anaokulu Müdürü Fatma Doğuç, "Elbistan Anaokulu olarak Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret edip fedakarca hiç bir karşılık beklemeden görev yapan askerlerimize çocuklarımızın minicik yüreklerindeki kocaman vatan sevgisi ile yazdıkları mektup ve resimleri takdim ettik" dedi.



Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Sert ise, duygu dolu mektupların, değişik yerlerde görev yapan askerlere gönderileceğini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

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