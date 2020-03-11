Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik'e destek - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik'e destek

6 saat önce

Kilis'te, Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdib'de görev yapan askerler için yaptıkları resimleri Jandarmaya teslim etti.

Anaokulu öğrencilerinden Mehmetçik'e destek, System.String[]

Kilis'te, Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdib'de görev yapan askerler için yaptıkları resimleri Jandarmaya teslim etti.


Hasan Sünni Anaokulu öğrencileri İdlib'de görev yapan Mehmetçikler için yaptıkları resimleri Kilis İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ve personeline teslim etti. Albay Hakan Başaklıgil ile jandarma personeli tarafından Anaokulu öğrencilerine çeşitli hediyeler verdi. Jandarma personeli tarafından yakın ilgi gösterilen minik öğrenciler, jandarma personeli ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KİLİS

Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:39 Kaynak: İHA
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