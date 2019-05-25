Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerinden serebral palsili çocuklara destek

Anaokulu öğrencilerinden serebral palsili çocuklara destek

3 saat önce

Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle yaptıkları saksı, abajur, mumluk gibi el emeği ürünlerin satışından sağlanacak geliri, serebral palsili çocukların eğitim ve sağlık masrafları için bağışlayacak.

Anaokulu öğrencilerinden serebral palsili çocuklara destek, System.String[]
Anaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle yaptıkları saksı, abajur, mumluk gibi el emeği ürünlerin satışından sağlanacak geliri, serebral palsili çocukların eğitim ve sağlık masrafları için bağışlayacak.
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Maya Çocuk Anaokulu öğrencileri, özel gereksinime ihtiyaç duyan serebral palsili çocukların eğitim ve sağlık masraflarına katkıda bulunmak amacıyla öğretmenleriyle beraber el emeği ürünler yaptı.
Ürünlerin satışından elde edilecek geliri serebral palsili çocuklara bağışlayacak öğrenciler, okullarının bahçesinde saksı, abajur, mumluk gibi el emeği ürünlerinin satışında da görev aldı.
Maya Okulları Genel Müdürü Oktay Selçuk, etkinliği özel gereksinimli çocuklar konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediklerini belirtti.
Küçük yaştaki öğrencilerin yardım faaliyetinde bulunmalarının önemini vurgulayan Selçuk, "Çocuklarımız farkındalık içinde, çevrelerine yardımcı olmak için kendi elleriyle eserler üretti. Böylece hem bir sorunun çözümüne katkı sağlıyor hem de sorumluluk alıyorlar." dedi.
Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Gürkan da farklılıkları benimsemenin küçük yaşlardan başladığına dikkati çekerek, "Bu tip etkinliklerle serebral palsili çocuklar ile diğer öğrenciler arasında arkadaşlık bağları kuruluyor. Çocuklar, birlikte eğitim alabileceklerinin, oynayabileceklerinin farkına varıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:55 Kaynak: AA
Ankara, Güncel
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