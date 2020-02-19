Anaokulu öğrencilerinden "Sıfır atık projesi"ne destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinden 'Sıfır atık projesi'ne destek - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinden "Sıfır atık projesi"ne destek

7 saat önce

Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulu öğretmen ve öğrencileri "Sıfır atık projesine" destek olmak amacıyla atıklardan hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

Anaokulu öğrencilerinden

Yozgat Şehit Abdullah Bozkurt Anaokulu öğretmen ve öğrencileri "Sıfır atık projesine" destek olmak amacıyla atıklardan hazırladıkları giysilerle defile düzenledi.

Okul salonunda düzenlenen defilede konuşan okulun müdürü Reyyan Ceylan, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması ve atıkların değerlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Velileri de projeye dahil ettiklerini anlatan Ceylan, "Öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz, atık malzemeleri kullanarak çeşitli kıyafetler hazırladı. Öğrencilerimiz de bu giysileri defilede sergiledi. Bize destek olan velilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Abdullah Bozkurt, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:52 Kaynak: AA
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