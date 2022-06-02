Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek - Son Dakika
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Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek

02.06.2022 14:47
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek

MANİSA'nın Soma ilçesinde anaokulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Kaan Efe Şanal'ın (1) tedavisi için bağışladı.

MANİSA'nın Soma ilçesinde anaokulu öğrencileri, kumbarada biriktirdikleri harçlıklarını Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastası Kaan Efe Şanal'ın (1) tedavisi için bağışladı.

Bergama'da Barış ve Mehtap Şanal çiftinin bebekleri Kaan Efe, SMA hastalığı ile mücadele ediyor. Kaan Efe'nin tedavisi için başlatılan, valilik onaylı yardım kampanyasına SEAŞ Anaokulu'nun minik öğrencileri de destek verdi. Öğrenciler, üzerinde 'Kardeşimiz için el ele', 'Kaan Efe'yi birlikte yaşatalım' yazılı kumbara hazırladı. Daha sonra öğrencilerin harçlıklarından biriktirdiği 4 bin 910 TL valilik izinli banka hesabına yatırıldı. Minikler, Kaan Efe'nin tedavisine destek çağrısı da yaptı.Öte yandan Kaan Efe'nin sağlığına kavuşabilmesi için Bergama Çarşısı'nda iş yerine destek amaçlı bırakılan kumbara, kimliği belirsiz kişilerce çalınmıştı.


Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
Anaokulu öğrencilerinden SMA'lı Kaan Efe'ye kumbaralı destek
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Kaynak: DHA

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