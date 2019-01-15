Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinden Tekerlekli Sandalye Bağışı

Anaokulu Öğrencilerinden Tekerlekli Sandalye Bağışı

1 saat önce

Sorgun Yeşilyurt İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, harçlıklarından topladıkları para ile aldıkları 2 tekerlekli sandalyeyi engellilere verilmek üzere Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne başladı.

Anaokulu Öğrencilerinden Tekerlekli Sandalye Bağışı, System.String[]
Sorgun Yeşilyurt İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, harçlıklarından topladıkları para ile aldıkları 2 tekerlekli sandalyeyi engellilere verilmek üzere Sorgun Engelliler Umut Derneği'ne başladı.

Sandalyelerin teslim töreninde konuşan Engelliler Umut Derneği Başkanı Süleyman Özdemir, minik öğrencilerin göstermiş olduğu duyarlılığa teşekkür etti.

Özdemir, "Öğrencilerimiz 'herkesin birer engelli adayı' olduğu tezinden yola çıkarak bir kampanya düzenlemişler. Bu kampanya çerçevesinde alınan 2 tekerlekli sandalyeyi derneğimize bağışladılar. Minik öğrencilerimize ve öğretmenlerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum." dedi.


Okul müdürü Mehmet Ünlü de bu tür sosyal sorumluluk projelerine ve etkinliklere Yeşilyurt İlkokulu olarak sürekli destek vereceklerini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:11 Kaynak: AA

Eğitim, Güncel
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