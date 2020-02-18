Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi

6 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından başlatılan "Anaokullarında Badminton" projesi kapsamında Safranbolu ilçesinde ilk uygulama Ali Baba Anaokulunda proje teslim töreniyle başladı.

Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından başlatılan "Anaokullarında Badminton" projesi kapsamında Safranbolu ilçesinde ilk uygulama Ali Baba Anaokulunda proje teslim töreniyle başladı.


Törene, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş katıldı.


Kaymakam Ürkmezer, proje kapsamındaki antrenman malzemelerini Ali Baba Anaokulu öğrencilerine verdi. Projenin tanıtımının yapılmasının ardından daha önce eğitim alan anaokulu öğrencileri Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar ile karşılıklı badminton oynadı.


Ürkmezer, bu proje sayesinde ilçedeki anaokullarında çalışmaları yaygınlaştıracaklarını, tüm öğrencileri badminton sporu ile buluşturacaklarını, projede emeği geçenlere teşekkür etti.


Badminton Federasyonu tarafından mayıs ayı içerisinde yapılacak Türkiye Şampiyonasına Ali Baba Anaokulu öğrencileri katılacak. - KARABÜK

Safranbolu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Gezi Parkı Davası'nda karar günü
TEMSA'da sevindiren gelişme! Yeniden üretime başlayacak Reuters: Volkswagen, Türkiye'deki fabrika yatırımını bir kez daha erteledi Son dakika: Libya'da Türkiye karşıtı darbeci Hafter'in milisleri: Türkiye'ye ait gemiyi vurduk

Son Dakika Haberleri
15:58 Tuvana Türkay, Ağır Romantik filminin galasında yaptığı gafla Onur Tuna'ya gönderme yaptı
15:41 Olaylı evlilik sona erdi! Ünlü çift nihayet boşandı
15:16 Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı
14:47 Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti
11:54 Alegori'nin yeni klibi "Senden sonra" tüm dijital platformlarda!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 17:01:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]