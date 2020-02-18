Anaokulu öğrencilerine badminton eğitimi - Son Dakika

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından başlatılan "Anaokullarında Badminton" projesi kapsamında Safranbolu ilçesinde ilk uygulama Ali Baba Anaokulunda proje teslim töreniyle başladı.



Törene, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş katıldı.



Kaymakam Ürkmezer, proje kapsamındaki antrenman malzemelerini Ali Baba Anaokulu öğrencilerine verdi. Projenin tanıtımının yapılmasının ardından daha önce eğitim alan anaokulu öğrencileri Kaymakam Ürkmezer ve katılımcılar ile karşılıklı badminton oynadı.



Ürkmezer, bu proje sayesinde ilçedeki anaokullarında çalışmaları yaygınlaştıracaklarını, tüm öğrencileri badminton sporu ile buluşturacaklarını, projede emeği geçenlere teşekkür etti.



Badminton Federasyonu tarafından mayıs ayı içerisinde yapılacak Türkiye Şampiyonasına Ali Baba Anaokulu öğrencileri katılacak. - KARABÜK