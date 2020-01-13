Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi

6 saat önce

Zaman zaman yaptığı gezi ve incelemelerinde eğitim kurumlarını da ihmal etmeyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçe sınırları içinde eğitim veren anaokulu öğrencilerine de ziyaret gerçekleştirdi.

Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi, System.String[]

Zaman zaman yaptığı gezi ve incelemelerinde eğitim kurumlarını da ihmal etmeyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye ilçe sınırları içinde eğitim veren anaokulu öğrencilerine de ziyaret gerçekleştirdi.


0-6 yaş grubu çocukların eğitim gördüğü anaokulunda çocukların Başkan Orhan'a ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Beraberinde Aziziye İlçe Milli Eğitim müdürü Nurullah Yavilioğlu ile yaptığı ziyarette çocuklarla birlikte oyunlar oynayan Başkan Orhan, çocuklar gibi şendi. Anaokulu hakkında bilgi alan Başkan Orhan, geleceğin nesli çocukların ilk eğitimini aldıkları bu okulların önemine değindi. Anne ve babadan sonda en elzem olarak görülen anaokulu eğitimi ile çocukların geleceğinin şekillendiğine dikkat çeken Başkan Orhan, "Okul öncesi eğitim süresince çocuklar ilköğretime hazırlanırken, paylaşmayı, dayanışmayı, sosyalleşmeyi ve birlikte çalışmayı öğrenirler. Okul öncesi eğitimin amacı çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaktır. Yetişen çocuklar, daha hızlı ve başarılı bir gelişim gösterirler. Eğitimin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim gömleğin ilk düğmesidir ve bunun doğru iliklenmesi gerekir" dedi.


BAŞKAN ORHAN; HER TÜRLÜ EĞİTİME DESTEK VERİYORUZ


Aziziye Belediyesi tarafından eğitim çalışmalarına verdikleri desteklerin yoğunluğuna dikkat çeken Başkan Orhan, Erasmus kapsamında yurtdışına gönderdiğimiz gençlerimizin yanında ilköğretim ve liselerde öğrencilerimizin eğitim setlerine varıncaya kadar eğitime desteklerimiz sürüyor. Bunların artarak devam ettirilmesi için çaba gösteriyoruz. Geleceğimizin emin ellerde olması eğitimlerin aksatılmadan sürdürülmesi ile mümkündür. Yerel yönetimler olarak gelecek neslimizin başarısı için çaba göstereceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Muhammed Cevdet Orhan, Aziziye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar topu oynarken vücudunda yara oluşan öğrencinin babası: Ne olduğunu merak ediyoruz
Bu okulda öğrenciler hem eğitim görüyor hem para kazanıyor Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı

Son Dakika Haberleri
19:02 Denizli'de FETÖ operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
19:02 Sivas'ta otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
19:01 Olimpiyat vizesi alan A Milli Kadın Voleybol Takımı İstanbul'a döndü (1) - Son Dakika
19:00 Aslantaş Barajı ve HES'te patlama - Son Dakika
18:59 Spor filenin sultanları yurda döndü - Son Dakika
17:32 Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 19:05:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencilerine Başkan Orhan sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]