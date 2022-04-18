Anaokulu öğrencilerine Hacivat ve Karagöz ile "112" öğretildi - Son Dakika
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Anaokulu öğrencilerine Hacivat ve Karagöz ile "112" öğretildi

18.04.2022 13:54
Anaokulu öğrencilerine Hacivat ve Karagöz ile "112" öğretildi

Kırıkkale'de Acil Çağrı Merkezince anaokulu öğrencilerine 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği Hacivat ve Karagöz gösterisiyle anlatıldı.

Kırıkkale'de Acil Çağrı Merkezince anaokulu öğrencilerine 112'nin hangi durumlarda aranması gerektiği Hacivat ve Karagöz gösterisiyle anlatıldı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlen etkinlikte, öğrenciler bir süre palyaço eşliğinde eğlendi.

Daha sonra lise öğrencilerinin canlandırdığı Hacivat ve Karagöz gösterisiyle çocukların zihninde daha kolay yer edinmesi için 112, "Bir, bir, iki" şeklinde öğretildi.

Gösteriyle çocuklara, 112'nin hangi durumlarda aranması ve acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Kırıkkale 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Muhammet Ali Tekinay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın çocuklara ilk hediyesinin Hacivat ve Karagöz gösterisi olduğunu söyledi.

Anaokulu öğrencilerine 112'yi oyunla anlatma yolunu seçtiklerini aktaran Tekinay, farkındalık oluşturmak için daha önce de anaokullarında "112 Sınıfı" projesinin hazırladığını hatırlattı.

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Hacivat Ve Karagöz, Kırıkkale, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerine Hacivat ve Karagöz ile '112' öğretildi - Son Dakika


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