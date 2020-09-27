Anaokulu öğrencilerine hijyen eğitimi verildi - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinin minik sakinlerine yönelik eğitimler düzenleyerek çocuklara bilinç aşılayan Yıldırım Belediyesi, hijyen eğitimleriyle sağlığı korumanın yollarını vurguluyor.

İlçede yaşayan çocuklar için destek faaliyetlerini sürdüren Yıldırım Belediyesi, miniklerin kişisel gelişimine yönelik düzenlediği eğitimlerle geleceğe güvenle bakmalarını sağlıyor. Bala Hatun Anaokulu öğrencilerine yönelik düzenlenen hijyen konulu eğitim kapsamında özellikle korona virüs salgınından ve diğer hastalıklardan korunmanın kilit noktalarından olan kişisel hijyen ve el temizliğinin, sağlığı koruma üzerindeki etkisine vurgu yapıldı. 'Ellerimi yıkıyorum, hastalıklardan korunuyorum' sloganıyla düzenlenen eğitimde ellerin hangi durumlarda yıkanması gerektiği, mikropların en çok nerelerde olduğu ve hangi organları sevdiği, mikroplardan nasıl korunulacağı öğrencilere aktarıldı. Eğitimin ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın adına minik öğrencilere katılım sertifikası verildi. - BURSA