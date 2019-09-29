Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı

16 dakika önce

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı, System.String[]

İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden anaokulu öğrencileri, itfaiyecilerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.


25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiyecilik Haftası dolayısıyla Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Eskisaray Anaokulu ile Korucular Anaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, itfaiyecilerin haftasını kutladı. Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürü Ahmet Çelik ve ekibi tarafından ağırlanan minik öğrencilere itfaiyecilik hakkında bilgiler veren yetkililer, ziyaret sonunda öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunup, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Öğrencilerin oldukça verimli bir gün geçirdiğini söyleyen öğretmenler ise Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti. - ADIYAMAN

yangından korunma haftası, Adıyaman, İtfaiye, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 29 Eylül 2019 Pazar (Haftalık burç yorumları)
Fatih'te 4 katlı binada yangın (1) İşten çıkarılan 15 temmuz gazisi: biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz Deprem sonrası GSM operatörlerini üzecek anket! 10 kişiden 5'i hattını değiştirecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 15:07:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerine itfaiye mesleği anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]