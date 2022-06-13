Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı - Son Dakika
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Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

13.06.2022 18:18
Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Çankırı'da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma sevgisi aşılandı.

Çankırı'da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma sevgisi aşılandı.

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okul öncesi öğrencilerine jandarma sevgisini aşılamak ve topluma bilinçli bireyler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara birimlerin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereçler öğrencilere tanıtıldı. Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi'nin aracı "HAYDİ" çocuklardan büyük ilgi gördü.

Ayrıca arama köpeği "Takvim" de öğrencilere tanıtıldı. Ziyaretin ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi. - ÇANKIRI

Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı
Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı
Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

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Kaynak: İHA

Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı - Son Dakika

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