Anaokulu öğrencilerine jandarma sevgisi aşılandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Hüsniye Ahmet Akpınar Anaokulu öğrencilerini ziyaret etti. Okul öncesi öğrencilerine jandarma sevgisini aşılamak ve topluma bilinçli bireyler kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen ziyarette İl Jandarma Komutanlığınca çocuklara birimlerin faaliyetleri hakkında bilgiler verildi. Düzenlenen etkinlikler çerçevesinde jandarma ekiplerinin kullandığı araç gereçler öğrencilere tanıtıldı. Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Timi'nin aracı "HAYDİ" çocuklardan büyük ilgi gördü.

Çankırı 'da anaokulu öğrencilerini ziyaret eden jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma sevgisi aşılandı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Çankırı, 3. Sayfa, Son Dakika

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