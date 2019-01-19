Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerine Karne ve Bez Çanta

Anaokulu Öğrencilerine Karne ve Bez Çanta

20 dakika önce

Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 'çöpleri geri dönüşüme at, geleceğini aydınlat' sloganıyla uygulanan Eko-Okul ulusal projesi kapsamında öğrencilere karneleriyle birlikte bez çanta hediye edildi.

Anaokulu Öğrencilerine Karne ve Bez Çanta, System.String[]
Antalya'nın Manavgat ilçesi'nde 'çöpleri geri dönüşüme at, geleceğini aydınlat' sloganıyla uygulanan Eko-Okul ulusal projesi kapsamında öğrencilere karneleriyle birlikte bez çanta hediye edildi.

Manavgat Anaokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1. dönemi başarıyla sona ererken, karne dağıtımı sırasında örnek bir uygulamaya imza atıldı. 1. Döneminde eğitim hayatına ilk defa başlayan 4-5 yaşındaki çocuklara Anaokulu'nda 'çöpleri geri dönüşüme at, geleceğini aydınlat' sloganıyla uygulanan Eko-Okul ulusal projesi kapsamında öğrencilere karneleriyle birlikte bez çanta hediye edildi.

Manavgat Anaokulu Müdürü Eren Aydın, "Okulumuzda 2 yıldır uyguladığımız Ulusal Eko-Okul projesi kapsamında öğrencilerimizle yürüttüğümüz proje etkinliklerinde bez çanta kullanımı bilinçlendirmek istedik. Bu kapsamda öğrencilerimizin farkındalıklarını geliştirmek amacıyla, karne ile birlikte okulumuzun ambleminin ve projemizin isminin olduğu bir bez çanta hediye etmeye karar verdik. Umarım bu hediye ile birlikte sağlıklı bir yaşam sürme boyutunda çocuklarımız ve aileleri için de bir farkındalık sağlamış oluruz" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:48 Kaynak: İHA

Antalya, Manavgat, Güncel
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