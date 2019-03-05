Anaokulu Öğrencilerine Mini Konser
31 dakika önce
PİNHANİ grubunun solisti Sinan Kaynakçı, Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu öğrencilerine mini konser verdi.
PİNHANİ grubunun solisti Sinan Kaynakçı, Muğla'nın Datça ilçesinde anaokulu öğrencilerine mini konser verdi.
Zübeyde Hanım Anaokulu'nda okul öncesi eğitimi gören 3-6 yaş grubu 130 öğrenci, Pinhani grubunun solisti Sinan Kaynakçı'nın şarkılarıyla eğlenceli dakikalar yaşadı. Aynı zamanda okulun velisi olan Sinan Kaynakçı, yarım saat süren mini konserinde birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Konser boyunca zaman zaman kendisine eşlik etmeye çalışan minik öğrenciler, Barış Manço'nun 'Arkadaşım Eşek' şarkısını ise coşkuyla söyledi. Kaynakçı, konser sonunda minik hayranları tarafından alkışlandı.
- Muğla
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 12:13 Kaynak: DHA
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