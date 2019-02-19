Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerine "Sıfır Atık Projesi" Anlatıldı

Anaokulu Öğrencilerine "Sıfır Atık Projesi" Anlatıldı

1 saat önce

Vedat Çeliker Anaokulu öğrencileri Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etti.

Anaokulu Öğrencilerine
Vedat Çeliker Anaokulu öğrencileri Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu tarafından karşılanan öğrencilere, Sıfır Atık Projesi, atıkların toplanması ve geri dönüşüm ile çevre bilincinin oluşturulması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Tohumcu, geri dönüşümün önemli bir konu olduğunu belirterek, bu bilincin çocuklara küçük yaşlarda öğretilmesinin daha anlamlı olacağını ifade etti.

Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerle geri dönüşüm konulu etkinlik gerçekleştirildi. Öğrencilere çevre bilincini aşılamak için çeşitli ödüller verildi.


Ziyaretin sonunda anaokulu öğrencileri tarafından atık malzemeler kullanılarak hazırlanan bir çalışma Tohumcu'ya hediye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:35 Kaynak: AA

Bora Füzesi, Tekirdağ, Güncel
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