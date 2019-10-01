Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi
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Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi

1 saat önce

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.

Anaokulu öğrencilerini itfaiye ekipleri bilgilendirdi, System.String[]

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri anaokulu öğrencilerini deprem ve yangın konusunda bilgilendirdi.


İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında itfaiye ekipleri Altınşehir Çınar Anaokulunda minik öğrencileri bilgilendirdi. İtfaiye Vardiya Amiri Necmettin Çalım ve ekipler, öğrencilere deprem ve yangın konusunda bilgi verdi.


Ekipler daha sonra öğrencilere meyve suyu ve kek ikramında bulundu. - ADIYAMAN

Adıyaman, İtfaiye, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 06:13 Kaynak: İHA
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