Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin Jandarma Karakolunu Ziyareti

Anaokulu Öğrencilerinin Jandarma Karakolunu Ziyareti

36 dakika önce

Ilgın'da anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Anaokulu Öğrencilerinin Jandarma Karakolunu Ziyareti, System.String[]
Ilgın'da anasınıfı öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.


Yüzüncüyıl ilkokulunda eğitim gören anasınıfı öğrencilerini kapıda İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Mustafa Elgün ve askeri personel karşıladı.


Minik öğrencilerin, Mehmetçiğe olan sevgilerini göstermek amacıyla yaptıkları ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Elgün, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini ziyaret etmek isteyen bütün çocuklara kapılarının açık olduğunu söyledi.

Elgün, ziyarete gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Minik öğrenciler ile Elgün ve askeri personel hatıra fotoğrafı çektirdi.


Ziyaretin sonunda öğrencilere, jandarma trafik ekibi tarafından trafik eğitimi verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:05 Kaynak: AA

Ilgın, Jandarma, Güncel
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