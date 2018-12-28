Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin Jandarmayı Ziyaret Proğramı

Anaokulu Öğrencilerinin Jandarmayı Ziyaret Proğramı

1 saat önce

Tokat'ın Almus ilçesindeki anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Anaokulu Öğrencilerinin Jandarmayı Ziyaret Proğramı, System.String[]
Tokat'ın Almus ilçesindeki anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Almus anaokulunda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İlçe Jandarma Komutanı ve personeli tarafından karşılanan öğrenci grubuna, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası gezdirilerek, görevlerde kullanılan araçlar tanıtıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: AA

Tokat, Almus, Jandarma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aralık Ayı Açlık Sınırı Açıklandı Son Dakika! Pentagon, Esad Rejiminin Münbiç'e Girdiği Haberlerini Yalanladı

ÖSO, Münbiç Cephe Hattına Yeni Askeri Birlikler Gönderdi Ablası ve Eniştesini Öldürüp Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 19:16:25. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin Jandarmayı Ziyaret Proğramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]