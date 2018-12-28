Anaokulu Öğrencilerinin Jandarmayı Ziyaret Proğramı
1 saat önce
Tokat'ın Almus ilçesindeki anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Tokat
'ın Almus
ilçesindeki anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaret etti.
Almus anaokulunda öğrenim gören öğrenciler ve öğretmenler İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanı ve personeli tarafından karşılanan öğrenci grubuna, İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası gezdirilerek, görevlerde kullanılan araçlar tanıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:24 Kaynak: AA
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