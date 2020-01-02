Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti - Son Dakika

Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti

6 saat önce

Karaman Merkez Anaokulu öğrencileri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti, System.String[]

Karaman Merkez Anaokulu öğrencileri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.

Anaokulu Müdürü Tunahan Keskin, okul öğretmenleri ve minik öğrencileri makamında kabul eden Başkan Kalaycı ziyaretçilerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyarette konuşan Okul Müdürü Keskin, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

Anaokulu öğrencileri de Belediye Başkanı Kalaycı'ya çiçek verirken, Başkan Kalaycı'da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Karaman Merkez, Lütfü Savaş, Karaman, Keskin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından Hüseyin Çimşir teknik direktörlük görevine getirildi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Berat Albayrak iddialarına yanıt: Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
21:42 Bakan Albayrak: "2019'un son çeyreğinde (büyümede) yüzde 5'e dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde... - Son Dakika
21:42 Van'da kayıp çocuğun öldürülmesiyle ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:40 "Hazırlıksız olduğumuz bir durum söz konusu değildir" - Son Dakika
21:37 Lübnanlı avukatlardan Nissan'ın eski yöneticisi hakkında suç duyurusu - Son Dakika
21:32 Lüleburgaz'da, 'ulusal egemenlik ve çocuk yılı' kapsamında ilk mecliste çocuklar toplandı - Son Dakika
20:11 Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Son Dakika
20:03 Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 21:45:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]