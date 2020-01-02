Anaokulu öğrencilerinin Karaman Belediyesini ziyareti - Son Dakika

Karaman Merkez Anaokulu öğrencileri Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'yı makamında ziyaret etti.
Anaokulu Müdürü Tunahan Keskin, okul öğretmenleri ve minik öğrencileri makamında kabul eden Başkan Kalaycı ziyaretçilerine belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Ziyarette konuşan Okul Müdürü Keskin, amaçlarının öğrencilere küçük yaşta kurumları tanıtmak, kurum yöneticileri ve kurumlar hakkında bilgi edinmelerini sağlamak olduğunu söyledi.
Anaokulu öğrencileri de Belediye Başkanı Kalaycı'ya çiçek verirken, Başkan Kalaycı'da çocuklara çeşitli hediyeler verdi.