Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin Karanlık Odaya Kapatıldığı İddiası

Anaokulu Öğrencilerinin Karanlık Odaya Kapatıldığı İddiası

8 dakika önce

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka ilçesindeki özel anaokulunda yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle çocukların öğretmenleri tarafından karanlık odaya kapatıldığı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Anaokulu Öğrencilerinin Karanlık Odaya Kapatıldığı İddiası, System.String[]
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, Karşıyaka ilçesindeki özel anaokulunda yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle çocukların öğretmenleri tarafından karanlık odaya kapatıldığı iddiasına ilişkin inceleme başlattı.

Öğrenci velileri, özel anaokulunda görevli öğretmenin, çocukları yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapatarak cezalandırdığı iddiasıyla şikayette bulundu.

İddiaya göre, bir öğrencinin doğum günü için okulda bulunan veli, öğretmen T.K'nin arkadaşlarıyla şakalaşan 4 yaşındaki B.A'yı kucağına alıp karanlık odaya kapatmasını cep telefonuyla kaydetti.

Bu anlara şahit olan velinin haber verdiği B.A'nın anne ve babası, görüntülerle savcılığa giderek öğretmen ve okul idarecilerinden şikayetçi oldu.

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Velilerin şikayeti üzerine Milli Eğitim Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:51 Kaynak: AA

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