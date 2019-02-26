Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin PTT Ziyareti

Anaokulu Öğrencilerinin PTT Ziyareti

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri Sandıklı Merkez Postanesi'nde PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Anaokulu Öğrencilerinin PTT Ziyareti, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri Sandıklı Merkez Postanesi'nde PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

PTT çalışanları, öğrencilere PTT'nin hizmetlerini detaylı bir şekilde uygulamalı olarak anlattı.

Ziyarette konuşan Sandıklı PTT Müdürü Songül Ekici, "PTT'mizi ziyaret eden minik öğrencilere mektup ne demek, nasıl taşınır, alıcılara nasıl gönderilir ve ulaştırılır gibi konularda bilgiler aktardık. Öğrencilerimizin getirdiği mektuplarımızı kabul ettik. Çocuklarımıza mektup bilincini aşılamak istiyoruz." dedi.




Yanlarında getirdikleri mektupları görevliye teslim eden minik öğrenciler, ilk kez mektup göndermenin mutluluğunu yaşadı.




PTT'nin kargo bölümünü de ziyaret eden öğrenciler kargo dağıtımı ve mektup dağıtımı hakkında görevlilere çeşitli sorular sorarak bilgi aldı.

Anaokulu öğretmeni Hilal Armağan, "Öğrencilerimiz ile birlikte postaneyi gezdik. Mektuplarımızı gönderdik. PTT'nin giden kısmının işleyişi hakkında bilgiler aldık evraklarını kontrol ettik. Amacımız öğrencilerimize postanenin ne işe yaradığını, ne amaçla gelindiğini öğretmek." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:46 Kaynak: AA

Afyon, Sandıklı, PTT, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Seçim Geldi, Köyün Nüfusu 5'ten 35'e Çıktı Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem

Maltepe Belediyesinin Borçları Nedeniyle 3 Mahalle İcralık Oldu Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı'dan Tuzla'daki Koku Paniğiyle İlgili Açıklama: Sabotaj Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 12:09:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulu Öğrencilerinin PTT Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]