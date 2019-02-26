Anaokulu Öğrencilerinin PTT Ziyareti

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri Sandıklı Merkez Postanesi'nde PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Şehit Ahmet Yumak Anaokulu öğrencileri Sandıklı Merkez Postanesi'nde PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi.



PTT çalışanları, öğrencilere PTT'nin hizmetlerini detaylı bir şekilde uygulamalı olarak anlattı.



Ziyarette konuşan Sandıklı PTT Müdürü Songül Ekici, "PTT'mizi ziyaret eden minik öğrencilere mektup ne demek, nasıl taşınır, alıcılara nasıl gönderilir ve ulaştırılır gibi konularda bilgiler aktardık. Öğrencilerimizin getirdiği mektuplarımızı kabul ettik. Çocuklarımıza mektup bilincini aşılamak istiyoruz." dedi.









Yanlarında getirdikleri mektupları görevliye teslim eden minik öğrenciler, ilk kez mektup göndermenin mutluluğunu yaşadı.









PTT'nin kargo bölümünü de ziyaret eden öğrenciler kargo dağıtımı ve mektup dağıtımı hakkında görevlilere çeşitli sorular sorarak bilgi aldı.



Anaokulu öğretmeni Hilal Armağan, "Öğrencilerimiz ile birlikte postaneyi gezdik. Mektuplarımızı gönderdik. PTT'nin giden kısmının işleyişi hakkında bilgiler aldık evraklarını kontrol ettik. Amacımız öğrencilerimize postanenin ne işe yaradığını, ne amaçla gelindiğini öğretmek." dedi.

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