Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı - Son Dakika
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Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı

20.05.2022 10:32
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı

Niğde'de okul çıkışı parka giden 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, başıbaş köpeğin saldırısına uğradı.

Niğde'de okul çıkışı parka giden 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, başıbaş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırıklarına maruz kalan çocuğa 11 dikiş atıldı.

Merkez Dere Mahallesi'nde geçtiğimiz Çarşamba günü okuldan çıktıktan sonra annesiyle parka giden 6 yaşındaki Yiğit Uyguç, başıboş köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin; yüzünden, elinden ve göğsünden ısırdığı çocuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücuduna 11 dikiş atılan çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi"

Yaşadığı dehşeti anlatan Anne Özgen Uyguç; "Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndan aldıktan sonra oğlum parkta oynamak istedi. Bu sırada ben de başka bir veliyle konuşarak gidiyordum, 4-5 saniye içerisinde oldu. Oğlum birden 'anne' diye bağırdı. Ben döndüğümde köpek çocuğumun üzerindeydi. Koşup yetişene kadar yüzünü parçalamış, göğsünü ve elini ısırmış. Çevredekiler de yardım etti, kaldırdık çocuğu banka oturduk. Köpek yine oradaydı, bir de saldırıyordu. Başka bir veli ambulansa haber verdi. Ambulans geldi, hastaneye gittik. Çocuğun yüzüne 10-11 dikiş atıldı. Göğsünü ısırmış, biraz daha değerin olsaydı kalbine gelebilirdi. Allah korusun bunun vebalini kim verecek? Yüzünden bir parça koparttı, çok kötüydü. Psikolojim bozuldu, sabaha kadar uyuyamadım" dedi.

Başıboş köpeklerin sürekli tehdit oluşturduğu söyleyen Baba Yavuz Uyguç ise: "Başıboş köpekler sürekli tehdit oluşturuyor. Diğer insanlara da saldırıyor. İnsanların böyle sürekli canı yanıyor. Yasal mercilere de başvurdum. Ne gerekiyorsa peşindeyim. Benim çocuğumda olmaya bilir, başka bir çocukta olabilir. Kimsenin canı yanmasın bu tip olaylarla" ifadelerini kullandı.

Köpeğin saldırısına uğrayan Yiğit Uyguç ise, saldırı sırasında çok korktuğunu anlattı. - NİĞDE

Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı
Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı

YORUMLAR
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BAYRAMPAŞA'DA BIÇAKLA KÖPEĞE SALDIRDI BAYRAMPAŞA'DA BIÇAKLA KÖPEĞE SALDIRDI Oğlum 15. Bölüm Ön İzleme Oğlum 15. Bölüm Ön İzleme
Kaynak: İHA

Köpek, Niğde, Oğlum, Okul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anaokulu öğrencisi dehşeti yaşadı - Son Dakika


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