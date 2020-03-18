Anaokulu öğrencisinden korona virüse karşı videolu mesaj - Son Dakika

Anaokulu öğrencisinden korona virüse karşı videolu mesaj

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayata geçirilen "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında Piri Reis Anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, yeni tip korona virüse (Kovid-19) karşı anlamlı bir videolu mesaj verdi.

Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği, Şuhut Belediyesi ve Kanal 3 televizyonu iş birliğiyle Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışma sistemiyle hazırladığı "Şuhut Kendin Yap Atölyesi" projesi kapsamında eğitim gören öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarması bekleniyor. Öğretmen ve öğrenciler burada yeteneklerini sergilerken eğlenceli dakikalar yaşıyor. Korona virüs ile ilgili bir sunum yapan Anaokulu öğrencisi Ayşe Naz Keskin, insanların dışarı çıkmamasını dile getirdi. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ise projelerin devam edeceğini söyledi.

"Korona savar bir sunumla insanları bilinçlendirdik"

Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya proje ile ilgili yaptığı konuşmada, "Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün bir projesi olan Kendin Yap Atölyesi Zafer Kalkınma Ajansının destekleriyle Şuhut Belediyesi, Şuhut Kaymakamlığı ve Kanal 3 televizyonunun katkılarıyla ilçemizde faaliyete geçti. Bu faaliyeti farklı kılmak içinde birçok çalışmamız var. Şuan ilçemizde Zafer Anadolu Lisesi'nin bahçesinde bulunan bu binamızda 4 tane atölyemiz var. 3 D tasarım, robotik kodlama, sosyal girişimcilik ve şuan içinde bulunduğumuz dijital sanat ve medya atölyelerimiz her türlü çalışmaya ortam hazırlıyor. Biz bu imkanlarımızı değerli hocalarımızın liderliğinde öğrencilerimize aktarırken kazanımlarımızı da biz sahaya yansıtmak istedik. Kısa vadelide bu kazanımlarımızı sahaya çok güzel bir şekilde yansıtıyoruz. Bizim gerek Mehmet hocamızın çekimleriyle Ayşe Naz Keskin kızımızın çok güzel sunumlarıyla üç farklı çalışmayı hayata geçirmiş olduk. Ama şuanda en uygun gündeme yakışanı da korona virüsüne karşı korona savar bir sunumla insanların bilinçlendirilmesi oldu. Bizim bu tür profesyonel çalışma anlayışlarımız devam edecek. Bizi izlemeye devam edin diyoruz" dedi.

"Büyük insanların anlatamadığını küçük çocuklar bize anlatıyor"

Proje hakkında konuşan öğretmen Mehmet Keskin ise öğrencilerin hem yeteneklerini geliştirmeye çalıştıklarını hem de sosyal konuları işlemeye çalıştıklarını söyledi. Keskin, konuşmasının devamında ise şu ifadelere yer verdi:

"Haber sunumları olarak en son ki projede koronavirüsüydü. Neden böyle bir şey yaptık çünkü bazen büyük insanların anlatamadığını küçük çocuklar bize anlatabiliyor. Dolayısıyla benim kızımda biraz istekli ve ilgisi de var. Öyle olunca onu kullandık onun yeteneklerini de geliştirmek adına böyle bir şey yaptık. Gerçekten faydalı oldu. Olumlu dönükler aldık. 14 kuralı bakanımızın da daha önce söylediği gibi koronavirüsü ile mücadelede 14 kuralını videomuzda işledik. İzleyenler beğendi bizde çok beğendik. İnşallah temennimiz faydalı olması herkese. Sosyal medyada zaten fazlasıyla paylaşıldı. Herkese ulaşıp bu tavsiyelere herkesin uymasını istiyoruz. Daha değişik projelerimiz olacak içeride ses kayıt atölyemiz var. Yine müzik üzerine çalışmalarımız olacak. Haberler yapıyoruz burada çocuktan al haberi gibi. Gençlerimizle, öğretmenlerimizle projelerimiz var. Çünkü herkesin hayatında söyleyeceği bir şeyi var. Dolayısıyla burada onlara hak tanıyoruz ve imkan veriyoruz. Gayet güzel gidiyor inşallah daha güzel şeyler yapacağız. Çoğu ilçede olmayan ses kayıt ve dijital medya istasyonumuzu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze kazandırdıkları için projede desteği geçen Süleyman hocama ve İlknur hocama çok teşekkür ederim. Öğrencimiz normalde 3 aydır eğitim alıyor. Tamamlanması 1 yılı sürecek ama biz biraz istekli olduğumuz için Milli Eğitim Müdürlüğümüzce destek verildiği için gece gündüzlü çalışarak çok daha kısa sürelere indirildik. Projemizi tamamladık daha vaktimiz olmasına rağmen 3 aydır faali olarak eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Robotik kodlama, 3 boyutlu tasarım ve dijital medya üzerine çalışmalarımız hala sürüyor. Gerçekten bu konuda faydalı olduğumuzu düşünüyorum."

"İnsanların evden çıkmamasını istiyorum"

Korona virüs ile ilgili anlamlı bir video mesajı veren Ayşe Naz Keskin ise düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Bu projeye 3 ay önce başladık. Projeyle ilgili video çekmeyi babam öğretti. Bu proje kapsamında insanların evden çıkmamasını istiyorum. İnsanlar bir kere eline sıkıp sabun içinden 20'ye kadar sayması lazım. İnsanların kolonya ve dezenfekte etmeleri lazım."

"Sosyal vakalara özellikle gündemin olduğu günlerde değinmek"

Projede emeği geçen Öğretmen Süleyman Dönmez de konu ile ilgili açıklamalarında, "Ben öncelikle atölyemizden bahsetmek isterim. Atölyemiz Şuhut Kendin Yap projesi kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hayata geçti. Tabi proje Zafer Kalkınma Ajansının desteğiyle oluşturulan bir atölye. Şuhut Kaymakamlığı, Şuhut Belediyesi ve Kanal 3 iştirakiyle oluşturulmuş bir proje. Buradaki hedefimiz özellikle Dijital Sanat ve Medya İstasyonumuzda sosyal vakalara özellikle gündemin olduğu günlerde değinmek ve sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmektir. Projenin başlangıcı yaklaşık 1 yıl oldu. 3 aydır da atölyemizde eğitim vermeye devam ediyoruz" dedi.