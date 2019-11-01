Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu
Son Dakika Güncel Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu

Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu

6 saat önce

Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu.

Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu, System.String[]

Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda düzenlenen kan bağış kampanyası kapsamında okul öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu.


29 Ekim ve 4 Kasım Kızılay etkinlikleri kapsamında Afyonkarahisar Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu. 'Damlaya Damlaya Can olur' sloganıyla düzenlenen sosyal sorumluluk projesine öğrenci velilerin ilgisi yoğun oldu. Öğrenci velileri kan verirken minik öğrencilere de okul bahçesinde kurulan çadırda kan vermenin önemi anlatıldı.


KAN VERELİM CAN VERELİM


Okul Müdürü Figen Memiş, yaptığı açıklamada, kan vermenin önemini belirterek, kan acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Müdür Memiş, "29 Ekim 4 Kasım Kızılay Haftası kapsamında okulumuzda kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanyaya katkıda bulunan tüm velilerimize teşekkür ediyoruz. Unutmayalım ki her damla kan kurtarılan bir candır. Kan bağışı kesinlikle çok önemlidir. Kan bugün olmasa da bir gün bize de lazım olabilir. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Onun için kan verelim can verelim diyoruz" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Kurum'a imar yanıtı: Sayın Bakanın bu açıklamasını talihsiz buluyorum
Gri listede yer alan terörist Muhacir Duman etkisiz hale getirildi Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı DEAŞ'lı 2 kadın terörist Kilis'te yakalandı ABD ordusu Kobani'nin güneyinde bombaladığı üsse geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 21:20:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]