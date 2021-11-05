Anaokulu öğretmeni koronavirüse yenildi - Son Dakika

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde anaokulu öğretmenliği yapan Aylin Alpan Erdemir (48), yakalandığı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Derince ilçesindeki özel bir anaokulunda öğretmen olan Aylin Alpan Erdemir, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Hastalığı ağır geçiren Erdemir, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti. Derince İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğretmenin ölümünü resmi sosyal medya hesabı üzerinden, "Anaokulu öğretmenimiz Aylin Erdemir vefat etmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine, dostlarına başsağlığı dileriz" ifadeleri ile duyurdu.