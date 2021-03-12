Anaokulu öğretmenleri "Minik Kalplere Yolculuk" dergisi çıkarttı - Son Dakika

Kayseri'nin İncesu ilçesinde anaokulu öğretmenleri, veliler ve öğrencileri için "Minik Kalplere Yolculuk" dergisi çıkarttı.

İncesu Ertuğrul Gazi Anaokulu Müdürü Fatih Şahin, okul öncesi eğitim ile ilgili toplumu doğru bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Okuldaki 8 öğretmenin ayrı ayrı konularda makale yazdığını aktaran Şahin, "Okul öncesi eğitimin kültürümüzle olan ilişkisi, anaokullarının tarihi, değerler eğitimi, okul öncesinde drama eğitimi, oyunla öğrenmek, okul öncesi eğitimde fen ve matematik, bireysel farklılıklar, okul öncesi eğitimde yabancı dil gibi konulara dergimizde yer verdik." ifadelerini kullandı.

Şahin, AB projesinde de değerlendirilmesi amacıyla İngilizce çevrisi yapılan derginin okuyucular tarafından beğenildiğini vurguladı.

Öğretmenlerin kendi bilimsel birikimleriyle bilimin içinde olduklarını ifade eden Şahin, velilerin okul öncesi eğitim adına yanlış bildiklerini düzelterek çocuklarıyla daha sağlıklı iletişim kurmalarına yardımcı olacaklarını belirtti.

Her yıl belirli aralıklarla farklı konularda dergi çıkartacaklarını aktaran Şahin, öğrencilerin gelişimine katkı için çabaladıklarını sözlerine ekledi.

Dergide, Fatih Şahin ile öğretmenler Elif Gültekin, Sultan Özdemir, Bedriye Külük, Fatma Çorum, Merzuka Akbıyık, Hanife Çağlar ve Esra Yılmaz'ın yazıları yer alıyor.