Son dakika 3. sayfa: Anaokulu servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Anaokulu servisi ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde anaokulu servisi ve otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, otomobilin içinde bulunan 1 çocuk yaralandı. Servis aracında çocukların bulunmaması ise olası bir faciayı önledi.

Kaza, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.I. idaresindeki 41 P 8053 plakalı anaokulu servis aracı ile B.U. idaresindeki 34 BNY 344 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin içerisinde bulunan 10 yaşındaki Selen U. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Selen U., olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Servis aracının içinde çocukların olmaması ise büyük bir faciayı önledi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.