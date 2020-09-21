ANAOKULU VE BİRİNCİ SINIFLAR DERS BAŞI YAPTI - Son Dakika

RESMİ ve özel olmak üzere ilkokul 1. sınıf öğrencileri, okul öncesi öğrencileri, özel eğitim okulları ana sınıfı ve 1. sınıfları için bugün ilk ders zili çaldı. Aileleriyle okula gelen öğrenciler içeriye sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak teker teker alındı. Okul girişinde ateşleri ölçüldü ve maske dağıtımı yapıldı.

ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ MASKE DAĞITILDI

Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda, okulun ilk günü anne babalar çocuklarını yalnız bırakmadı. Okul bahçesine alınmayan aileler, çocuklarını öğretmenlere teslim etti. Öğrencilerin okul girişinde ateşleri ölçüldü, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi. Maske dağıtan ekipler, öğrencileri sık sık ellerini yıkamaları ve maskelerini değiştirmeleri konusunda uyardı.

ANNE BABALAR HEM MUTLU HEM TEDİRGİN

Çocuklarını okulun ilk günü yalnız bırakmayan aileler ise hem mutlu hem tedirgin olduklarını ifade etti. Yasemin Aksu , "Heyecan var tabii. Böyle bir süreçte tek başına bırakacağız okulda ilk defa. Hayırlısı olsun diyelim. Endişemiz de var tedirginliğimiz de var. Nasıl olacak? Nasıl bir süreç geçirecekler? Daha çok küçükler 1'inci sınıflar çünkü. Ama gerekli bütün tedbirleri verdik evde. Hayırlısı olsun onlar da dikkat edecektir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"DEĞİŞİK BİR SÜREÇ "Ömer Akyüz ise, "Heyecan var kızım başladı bugün 1'inci sınıfa. Değişik bir süreç. Tedbirler gayet güzel alınmış. Evde biz de kendisine gerekli bilgileri verdik. Maskesini takmasını, dezenfektanını kullanmasını söyledik. Bakacağız artık biz de heyecanlıyız çocuklar da heyecanlı. Değişik bir sistem. Hayırlısı olsunö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü-----------------Kağıthane Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda öğrenciler-Okul bahçesine alınmayan ailelerden detaylar-öğrencilerin ateş ölçümü ve maske dağıtılması-Veli röportajları

-Muhabir anonsu (Burçak BOZKUŞ)