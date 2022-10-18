Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü - Son Dakika
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Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü

18.10.2022 16:43

Isparta'da bulunan bir anaokulunda feci bir olay meydana geldi. Turşu hazırlama etkinliğinde öğretmeninin elindeki sürahinin sapının kopması sonucu, kaynar su 6 yaşındaki öğrencinin üzerine döküldü. Vücudunda 2. dere yanık oluşan küçük çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı.

Dün Isparta'da Kamile Gürkan İlkokulu anasınıfında meydana gelen olayda, öğrencilere günlük yaşam becerileri kazandırmak için düzenlenen turşu hazırlama etkinliğinde, iddiaya göre öğretmenin elindeki sıcak su dolu sürahinin sapı koptu. Sürahiden akan sıcak su, Mehmet Ali Sarpdağ'ın üzerine döküldü. Sarpdağ, okula gelen ambulansla Şehir Hastanesi'ne, ardından Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Sarpdağ, Çocuk Cerrahi Bölümü'nde tedaviye alındı.

"HASTANEYE GELDİM, FENALAŞTIM"

Baba Bayram Sarpdağ, dün saat 14.30 sıralarında eşinin kendisini arayıp, "Çocuk yanmış" diyerek haber vermesi üzerine hastaneye geldiğini anlattı. Sarpdağ, "Hastaneye geldim, fenalaştım. Okulda turşu yapacaklarmış. Sıcak su bulunan sürahinin sapı kopmuş, çocuğun üzerine devrilmiş. Çocuk da o an masadaymış. Okula gidemedik, öğrenemedik" dedi. Sarpdağ, eğitmenlerin daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

"SIVI TEDAVİSİ UYGULUYORUZ"

Mehmet Ali Sardağ'ın tedavisini sürdüren Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Doktoru Yeliz Kart ise hastanın geldiğinde genel durumunun iyi olduğunu, ilk müdahalesinin acil serviste yapıldığını söyledi. Hastanın gövdesinde ve bacaklarının üst kısmında ve bir kolunda ikinci derece yanık olduğunu belirten Kart, "Hastamıza şu an sıvı tedavisi uyguluyor ve ağrı kesiciler veriyoruz. Geri kalan pansumanlarını ameliyathanede yapacağız. 10 gün kadar tedavimiz devam edecek" diye konuştu.

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Üzerine sıcak su dökülen anaokulu öğrencisi yaralandı Üzerine sıcak su dökülen anaokulu öğrencisi yaralandı
Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Isparta, Çocuk, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü - Son Dakika
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