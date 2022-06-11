Anaokulunda ağaçtan düşen küçük kız ölümden döndü - Son Dakika
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Anaokulunda ağaçtan düşen küçük kız ölümden döndü

11.06.2022 10:23
Anaokulunda ağaçtan düşen küçük kız ölümden döndü

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barut İlkokulu bünyesindeki anaokulunun bahçesindeki ağaçtan düşen 6 yaşındaki E.Ş. ölümden döndü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barut İlkokulu bünyesindeki anaokulunun bahçesindeki ağaçtan düşen 6 yaşındaki E.Ş. ölümden döndü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşen olayda iddiaya göre, anaokulu öğrencisi E.Ş. okul bahçesindeki ağaca tırmandı. Daha sonrasında dengesini kaybeden küçük kız beton zemine düşerek feci şekilde yaralandı. Küçük kızın imdadına ise babası Yasin Ş. koştu. Okula kızını almaya gelen Yasin Ş., kızını o halde görünce ilk olarak sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki kızın sağlık durumunun iyi olduğu, ancak yaşadığı durumun travmasını yaşadığı bildirildi.

"15 dakika boyunca kızım bana yerde yalvardı"

Olay gününü anlatan baba Yasin Ş., "Okuldan kızımı almaya gittim saat 16.30 civarında. Kızımı almaya gittiğimde baktım ama kızımı göremedim. Ağaçların dibinde bir çocuk ağlama sesini duydum. Dedim kızımı alırım ama önce yere düşen çocuğa bakayım. Çocuğun yanına gittiğimde baktım ki kendi kızım. Ne öğretmen, ne bakıcıları hiç kimsenin olmadığı gördüm. Kızımı 15 dakika yerden kaldıramadım. Kızımın kolunda parçalı kırıklar olduğunu daha sonra hastanede ameliyattan sonra öğrendim. 15 dakika boyunca kızım bana yerde yalvardı baba beni kucağına al diye ama ben kızıma yardımcı olamadım. Şu anda kızımın psikolojisi ben düşünemiyorum, 'Babam beni neden kucağına almadı?' Hiçbir yetkili, öğretmen, müdür, bakıcılar, stajyer öğretmen, hiç kimse yoktu. Başlı başına sorumsuzluk başka bir şey değil" diye konuştu.

"Öğretmenin nerede durup nerede bekleyeceğine İlçe Milli Eğitim Müdürü mü karar veriyor?"

Olay gününde İlçe Milli Eğitim Müdürünün kendilerine 'öğretmen ağaçta mı bekleyecek?' cevabını verdiğini iddia eden Yasin Ş., olayı şu şekilde anlattı:

Olay gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü hastaneye gelmiş, ben hastanenin kapısının önündeydim. Orada çocuğa sormuş, nasıl oldu diye. Yanımda eşim diyor ki 'Neden bu sorumsuzluk?' İlçe Milli Eğitim Müdürünün cevabı da direkt şu oluyor; 'Öğretmen ağaçta mı bekleyecek?' böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Öğretmenin nerede durup nerede bekleyeceğine İlçe Milli Eğitim Müdürü mü karar veriyor?"

"Olayın hemen ertesi gün bütün okuldaki ağaçların kesildiğini öğrendik"

Okuldaki veliler ile iletişime geçtiğini belirten ve okuldaki bakıcının sigortasız çalıştırıldığını iddia eden Yasin Ş., "Okuldaki veliler bu sorumsuzluktan dolayı panik olduklarını ve korktuklarını ve artık çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylediler. Okuldaki bakıcının sigortasının olmadığını ve her hafta bizden belgesiz olarak paralar toplandığı bellidir. Daha sonrasında bu olayın arkasından hemen ertesi gün bütün okuldaki ağaçların kesildiğini öğrendik. İllaki birinin canı yandığı zaman mı o ağaçlar kesilecekti. Normalde yönetmelikte anaokulundaki ağaçların boyunun öğrenci boyunu geçmeyeceği söyleniliyor ama hiçbir şekilde bakılmadı sadece bizim canımız yandıktan sonra ertesi gün ağaçlar kesildi" ifadelerini kullandı.

"Bugün benim canım yandı yarın başkasının canı yanmasın"

"İllaki birinin canının mı yanması lazım? Bugün benim canım yandı yarın başkasının canı yanmasın" diyen baba Yasin Ş, "Bu sorumsuzluk nedir? Zaten savcılığa başvurumu yaptım. Herkes gereken cezayı alsın. Bu sorumsuzluk başlı başına. Anaokulunda biz çocuklarımızı kimlere emanet edeceğiz? Böyle bir şeyi düşünemiyorum. Şu anda kızımın benim hakkımdaki düşüncelerini bilemiyorum. 15 dakika boyunca ben kızımı kucağıma alamadım, yerde yatıyordu" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Anaokulunda ağaçtan düşen küçük kız ölümden döndü - Son Dakika

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