Anaokulunda ağaçtan düşen küçük kız ölümden döndü

İhmal iddiasında bulunan Baba Yasin Şahin: "Kızımı almaya gittiğimde baktım ama kızımı göremedim. Ağaçların dibinde bir çocuk ağlama sesini duydum. Dedim kızımı alırım ama önce yere düşen çocuğa bakayım. Çocuk yanına gittiğinde baktım ki kendi kızım. Ne öğretmen, ne bakıcıları hiç kimsenin olmadığı gördüm"

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Barut İlkokulu bünyesindeki anaokulunun bahçesindeki ağaçtan düşen 6 yaşındaki E.Ş. ölümden döndü.

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gerçekleşen olayda, iddiaya göre, anaokulu öğrencisi E.Ş. okul bahçesindeki ağaça tırmandı. Daha sonrasında dengesini kaybeden küçük kız beton zemine düşerek feci şekilde yaralandı. Küçük kızın imdadına ise babası Yasin Şahin koştu. Okula kızını almaya gelen Şahin kızını o halde görünce ilk olarak sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 6 yaşındaki kızın sağlık durumu iyi ancak yaşadığı durumun travmasını yaşıyor.

"15 dakika boyunca kızım bana yerde yalvardı"

Olayın gününü anlatan Baba Yasin Şahin, "Okuldan kızımı almaya gittim saat 16.30 civarında. Kızımı almaya gittiğimde baktım ama kızımı göremedim. Ağaçların dibinde bir çocuk ağlama sesini duydum. Dedim kızımı alırım ama önce yere düşen çocuğa bakayım. Çocuk yanına gittiğinde baktım ki kendi kızım. Ne öğretmen, ne bakıcıları hiç kimsenin olmadığı gördüm. Kızımı 15 dakika yerden kaldıramadım. Kızımın kolunda parçalı kırıklar olduğunu daha sonra hastanede ameliyattan sonra öğrendim. 15 dakika boyunca kızım bana yerde yalvardı baba beni kucağına al diye ama ben kızıma yardımcı olamadım. Şu an da kızımın psikolojisi ben düşünemiyorum; "Babam beni neden kucağına almadı?" Hiçbir yetkili, öğretmen, müdür, bakıcılar, stajyer öğretmen, hiç kimse yoktu. Başlı başına sorumsuzluk başka bir şey değil" diye konuştu.

"Öğretmenin nerede durup nerede bekleyeceğine ilçe milli eğitim müdürü mü karar veriyor?"

Olay gününde ilçe milli eğitim müdürünün kendilerine 'öğretmen ağaçta mı bekleyecek?' cevabını verdiğini iddia eden Şahin olayı şu şekilde anlatıyor:

Olay gününde İlçe Milli Eğitim Müdürü hastaneye gelmiş, ben hastanenin kapısının önündeydim. Orada çocuğa sormuş, nasıl oldu diye. Yanımda eşim diyor ki 'Neden bu sorumsuzluk' İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün cevabı da direkt şu oluyor; 'öğretmen ağaçta mı bekleyecek?' böyle bir sorumsuzluk olabilir mi? Öğretmenin nerede durup nerede bekleyeceğine ilçe milli eğitim müdürü mü karar veriyor?"

"Olayın hemen ertesi gün bütün okuldaki ağaçların kesildiğini öğrendik"

Okuldaki veliler ile iletişime geçtiğini belirten ve okuldaki bakıcının sigortasız çalıştırıldığını iddia eden Şahin "Okuldaki veliler bu sorumsuzluktan dolayı panik olduklarını ve korktuklarını ve artık çocuklarını okula göndermeyeceklerini söylediler. Okuldaki bakıcının sigortasının olmadığını ve her hafta bizden belgesiz olarak paralar toplandığı bellidir. Daha sonrasında bu olayın arkasından hemen ertesi gün bütün okuldaki ağaçların kesildiğini öğrendik. İllaki birinin canı yandığı zaman mı o ağaçlar kesilecekti. Normalde yönetmelikte anaokulundaki ağaçların boyunun öğrenci boyunu geçmeyeceği söyleniliyor ama hiçbir şekilde bakılmadı sadece bizim canımız yandıktan sonra ertesi gün ağaçlar kesildi" ifadelerini kullandı.

"Bugün benim canım yandı yarın başkasının canı yanmasın"

İllaki birinin canının mı yanması lazım. Bugün benim canım yandı yarın başkasının canı yanmasın. Bu sorumsuzluk nedir? Zaten savcılığa başvurumu yaptım. Herkes gereken cezayı alsın. Bu sorumsuzluk başlı başına. Anaokulunda biz çocuklarımızı kimlere emanet edeceğiz? Böyle bir şeyi düşünemiyorum. Şu an da kızımın benim hakkımdaki düşüncelerini bilemiyorum. 15 dakika boyunca ben kızımı kucağıma alamadım, yerde yatıyordu.