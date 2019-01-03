Anaokulunda Çıkan Yangın Korkuttu
1 saat önce
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Trabzon
'un Ortahisar
ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Toklu mahallesi Yavuz Selim
Bulvarı üzerinde bulunan özel bir anaokulunda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında çocukların oyuncaklarının bulunduğu odadaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında oyuncakların kısa sürede tutuşması ile binada yoğun bir duman oluştu. Yangın sonrası anaokulu hızla boşaltılarak tahliye edilirken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu. - TRABZON
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:54 Kaynak: İHA
İYİ Parti'den Aday Adayı Olan Hüsamettin Kul, Başından Bıçaklandı
Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ın Katil Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır