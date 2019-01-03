Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Çıkan Yangın Korkuttu

Anaokulunda Çıkan Yangın Korkuttu

59 dakika önce

- Anaokulunda çıkan yangın korkuttu Trabzon'da özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden olduTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.

- Anaokulunda çıkan yangın korkuttu
Trabzon'da özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Toklu mahallesi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde bulunan özel bir anaokulunda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında çocukların oyuncaklarının bulunduğu odadaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında oyuncakların kısa sürede tutuşması ile binada yoğun bir duman oluştu. Yangın sonrası anaokulu hızla boşaltılarak tahliye edilirken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:17 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü

Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır 6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 18:16:07. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Çıkan Yangın Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]