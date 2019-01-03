Anaokulunda Çıkan Yangın Korkuttu
59 dakika önce
- Anaokulunda çıkan yangın korkuttu Trabzon'da özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden olduTRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
- Anaokulunda çıkan yangın korkuttu Trabzon
'da özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu
TRABZON - Trabzon'un Ortahisar
ilçesinde bugün özel bir anaokulunun çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Toklu mahallesi Yavuz Selim
Bulvarı üzerinde bulunan özel bir anaokulunda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatı katında çocukların oyuncaklarının bulunduğu odadaki elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında oyuncakların kısa sürede tutuşması ile binada yoğun bir duman oluştu. Yangın sonrası anaokulu hızla boşaltılarak tahliye edilirken, yangına Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahale etti. Herhangi bir can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangında maddi hasar oluştu.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:17 Kaynak: İHA
Polis Memuru, Yaralı Şahinin Üzerine Yeleğini Örttü
Azerbaycanlı Kadın, Tartıştığı Sevgilisi Tarafından 55 Yerinden Bıçaklanarak Öldürüldü
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
6 Yaşındaki Oğlunu Ödevini Yapamadığı İçin Hastanelik Eden Cani Baba Tutuklandı