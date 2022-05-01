Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı

01.05.2022 21:24
Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı

Uşak'ta özel bir anaokulunda birisi otizmli 2 çocuğu darp ettiği iddia edilen yardımcı öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta özel bir anaokulunda birisi otizmli 2 çocuğu darp ettiği iddia edilen yardımcı öğretmen, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uşak'ta ikamet eden S.K. ve M.K. çifti, 22 Nisan günü otizmli çocukları R.M.K.'nın (3) vücudunda çeşitli morluklar fark etti. İzlerin çocuğun okuduğu okulda olduğunu belirleyen aile, emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine araştırma yapan polis ekipleri, aynı okulda farklı bir çocuğun da darp edildiğini tespit etti. Çocukları darp ettiği iddia edilen yardımcı öğretmen S.C. (19) ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, yapılan suçlamaları reddetmesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

YORUMLAR
500
Uşak'ta özel bir anaokulunda 2 çocuğu darbettiği iddia edilen okul çalışanı tutuklandı Uşak'ta özel bir anaokulunda 2 çocuğu darbettiği iddia edilen okul çalışanı tutuklandı Uşak'ta aranan 58 kişi yakalandı Uşak'ta aranan 58 kişi yakalandı

Nisan, Uşak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:21 Damadıyla cinsel ilişkiye giren kaynana aileyi dağıttı, genç kız öfke patlaması yaşadı
21:18 Bayramlaşmak için geldiği evde dehşeti yaşattı! Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, oğlunu yaraladı
21:15 ABD'li UFO uzmanından martılar hakkında şaşkınlık yaratan sözler: Onlar bizi gözetleyen birer casus
20:59 Süper Lig'de 57 yıl sonra bir ilk yaşanacak! İstanbul takımlarının sayısı 7'ye yükseldi
20:55 4 kişilik 'dev' yürüyüş! Her 1 Mayıs'ı ellerine orak, çekiç ve kazma alarak kutluyorlar
20:40 İstanbul Valiliği açıkladı: 1 Mayıs için izinsiz yürümek isteyen 164 kişi gözaltında
20:35 Maçta ilk gol geldi! Yıldız golcüden usta işi bitiricilik
20:34 Cumhurbaşkanı adayı için olmazsa olmaz 3 kriter belirledi! Muhalefet partilerinin ilk önceliği "seçilebilirlik" ilkesi
20:04 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Uruguay'daki 'bozkurt' işareti olayının detaylarını anlattı
19:53 Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı hakkında konuştu: Liderlerden ortak ziyaret olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2022 21:32:04. #1.13#
SON DAKİKA: Anaokulunda çocukları dövdüğü iddia edilen yardımcı öğretmen tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement