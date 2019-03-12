Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Faciadan Dönüldü

Anaokulunda Faciadan Dönüldü

59 dakika önce

Bursa'da bir sanat merkezinin camlarını silmekte görevli olan sepetli vinç, anaokulunun bahçesine devrildi.

Anaokulunda Faciadan Dönüldü, System.String[]
Bursa'da bir sanat merkezinin camlarını silmekte görevli olan sepetli vinç, anaokulunun bahçesine devrildi. Olayda şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi'nde Halil İnalcık Bilim Sanat Merkezi'nin aynalı camlarını dış cepheden silmekle görevlendirilen sepetli vinç, bilinmeyen bir sebeple yan yattı. Vincin sepeti ve merdiveni Beşevler Ana Okulu'nun bahçesine düştü. Olayda şans eseri herhangi bir öğrenci yaralanmadı.

Sepet kırıldı, vinçte hasar meydana geldi. Polis ekipleri olay yerine sevk edilirken, yan yatan vinç ise başka bir çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ve Milli Eğitim yetkililerinin soruşturması sürüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:00 Kaynak: İHA

Halil İnalcık, Merkez, Beşevler, Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşyalı Evini Soyan Kiracısının Fotoğraflarını Afiş Yaparak İfşa Etti Firariden Polise: Uykuda Bile Rahat Bırakmadınız

2 Yaşındaki Çocuk, İçinde Bir Karış Su Bulunan Kovada Boğuldu Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.3.2019 16:59:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Faciadan Dönüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]