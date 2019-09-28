Son Dakika Haberleri: Anaokulunda imece usulü aşure etkinliği
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Anaokulunda imece usulü aşure etkinliği

1 saat önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir anaokulunda anneler okul bahçesinde odun ateşinde aşure pişirdi.

Anaokulunda imece usulü aşure etkinliği, System.String[]

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir anaokulunda anneler okul bahçesinde odun ateşinde aşure pişirdi. Minik öğrenciler annelerinin yaptığı aşureyi afiyetle yedi.


Muharrem ayı münasebetiyle aşure etkinlikleri devam ediyor. Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Zübeyde Hanım Anaokulunda minik öğrencilerin anneleri aşure malzemelerini evden getirerek okul bahçesinde odun ateşinde aşure yaptı. Hazırlanan aşure okulun bahçesinde kurulan masalarda öğrencilere ikram edildi. Etkinliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulkadir Gümüş, öğretmenler, veliler ve minik öğrenciler katıldı.


Burada konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aslan, "Böyle etkinliklerin minik öğrencilerimize yapılması oldukça anlamlı. İşin diğer güzel tarafı etkinliğe okul velilerimizin gönüllü katılmış olması. Muharrem ayı münasebetiyle yapılan aşure etkinliği öğrencilerimizi oldukça sevindirdi. Burada çocuklarımızın heyecanını paylaşmak, onlarla birlikte olmaktan ben de keyif aldım. İnşallah bu tür güzel etkinlikler devam eder" dedi. - MARDİN

Kızıltepe, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:53 Kaynak: İHA
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