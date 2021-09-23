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Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika

Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

23.09.2021 13:00

Son dakika haberler: TUZLA'da 2018 yılının şubat ayında özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Güler D., 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak' suçundan 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

TUZLA'da 2018 yılının şubat ayında özel bir anaokulunda 30 öğrenciye şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan öğretmen Güler D., 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak' suçundan 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Güler D.?nin avukatı katıldı. Duruşmada şikayetçi anne Kader Çolak ve diğer şikayetçilerin avukatları da yer aldı. Müşteki avukatlarından Sevil Hartavi, bir önceki celse açıklanan mütalaadaki aleyhe hususları kabul etmediklerini belirterek, "Biz sanığın söz konusu eyleminin gerçek içtima hükümleri gereğince her mağdur çocuk için ayrı ayrı oluştuğunu düşünüyoruz. Bu yüzden zincirleme suç kapsamında sayılmasını ve her çocuk için ayrı ayrı her suç için cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi. Diğer şikayetçi avukatları da sanık Güler D.?nin her çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

"ÇOCUĞUMUN GELECEĞİYLE OYNADILAR"

Şikayetçi Kader Çolak ise, "Bir anne olarak yıllardır acısını çekiyoruz. Çocuğumda izleri hala devam etmektedir. Çocuğumun geleceğiyle oynadılar. Bu suçun cezasız kalmasını istemiyorum. Ben de sanığın her bir mağdur çocuk için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SUÇU İŞLEDİĞİNE YÖNELİK SOMUT BİR DELİL YOK"

Sanık avukatı ise önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek "Müvekkilin suçu işlediğine yönelik somut bir delil yoktur. Müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık Güler D.?nin eyleminde suç konusunun önem ve değeri, suçun işlendiği yer ve zaman, suçun işlenmesinde kullanılan araçlar ve işleniş şeklinin bir özellik arz etmemesi, meydana gelen tehlikenin derecesi gibi hususları kararında dikkate aldığını belirtti. Kusur durumunu da göz önüne alan mahkeme, sanık Güler D.?nin 'Terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanmak" suçundan önce 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın söz konusu benzer suçu birden fazla mağdura karşı farklı tarihlerde işlediğine de kanaat getiren mahkeme söz konusu suçun zincirleme şekilde işlendiğini de kabul ederek cezada artırım yaptı. Sanık Güler D. 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanığın bir anaokulunun sahibi ve öğretmeni olduğu belirtiliyordu. İddianamede anaokuluna giden oğlunun vücudunda morluklar gören müşteki Zeynep Atasever'in sanık Güler D.'ye ait olduğu iş yerinde işe girdiği anlatılıyor. Zeynep Atasever'in sanığın öğrencilere uyguladığı şiddeti ve onları yarı çıplak vaziyette ve topluca tuvalete giriş görüntülerini cep telefonu ile çektiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın toplam 30 çocuğa 2018 yılının farklı zamanlarında şiddet uyguladığı öne sürülüyordu. İddianamede sanık Güler D.?nin 'Zincirleme şekilde kötü muamele" suçundan 2 ay 15 günden 1 yıl 9 aya kadar hapsi isteniyordu.

Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI
Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Asliye Ceza Mahkemesi, Mahkeme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İSTANBUL ? ANAOKULUNDA ÖĞRENCİLERE ŞİDDET DAVASINDA ÖĞRETMENE 10 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI - Son Dakika
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