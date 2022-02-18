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Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI - Son Dakika

Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI

18.02.2022 09:45

Son dakika gündem haberine göre ŞİŞLİ'de, anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞİŞLİ'de, anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI
Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI
Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: ANAOKULUNDA ŞÜPHELİ ÖLÜM İDDİASI - Son Dakika


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