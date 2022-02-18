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Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası - Son Dakika

Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası

18.02.2022 11:39
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası

ŞİŞLİ'de, anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

ŞİŞLİ'de, anaokulunda yemek yedikten sonra uykuya dalan 4 yaşındaki çocuk  hayatını kaybetti.

Olay, 15 Şubat tarihinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda meydana geldi. Doktor anne Özge A. ile yazılım mühendisi baba Zafer A., çalıştıkları için, 4 yaşındaki kızları Bilge'yi, her gün olduğu gibi anaokuluna bıraktı. İddiaya göre, Küçük Bilge, yemek yedikten sonra, uyumak için öğretmenleri tarafından uyku odasına götürüldü. Bilge, burada bir süre arkadaşlarıyla oynadıktan sonra uykuya daldı. Uyku saatinin sona ermesiyle birlikte, öğretmenleri küçük Bilge'yi uyandırmak istedi. Küçük kızın tepki vermemesi üzerine paniğe kapılan öğretmenleri ve okul müdürü durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Bilge, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bilge A.'nın ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis incelemelerde bulundu. Küçük kızın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Konuyla ilgili anaokulu sahibi, öğretmen ve yardımcı öğretmen, ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.


- İstanbul
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası
Anaokulunda şüpheli ölüm iddiası
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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