Anaokulunda Yerli Malı Haftası Kutlandı
3 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı 1 Nisan Anaokulunda öğrenciler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Adıyaman'ın Gölbaşı 1 Nisan Anaokulunda öğrenciler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.
Okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere haftanın önemine ve Türk mallarının önemi anlatıldı. Etkinliğe katılan Gölbaşı Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Ayaz, yerli malı üretiminin ve yerli malı kullanımının önemine değinerek, öğrencilere yerli mallarının kullanımı önemsetmenin gerektiğini ve kaynakların tutumlu bir şekilde kullanmanın ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:02 Kaynak: İHA
2019'un Beklentileri Ekonomi Ve Yatırım Zirvesi'nde Ele Alındı
Patlatma Uzmanı Mehmet Güler, Ürdün'de 1 Ton Patlayıcıyla Dev Yapıyı Tek Seferde Yıkacak
Eurocup'ta 3 Türk Takımı da Erken Havlu Attı
Brezilyalı Futbolcu Jailson, İstiklal Marşı Okunurken Türk Bayrağına Döndü