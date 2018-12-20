Son Dakika Haberleri: Anaokulunda Yerli Malı Haftası Kutlandı

Anaokulunda Yerli Malı Haftası Kutlandı

3 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı 1 Nisan Anaokulunda öğrenciler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Anaokulunda Yerli Malı Haftası Kutlandı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı 1 Nisan Anaokulunda öğrenciler tarafından Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kutlandı.

Okul içerisinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere haftanın önemine ve Türk mallarının önemi anlatıldı. Etkinliğe katılan Gölbaşı Milli Eğitim Şube Müdürü Müslüm Ayaz, yerli malı üretiminin ve yerli malı kullanımının önemine değinerek, öğrencilere yerli mallarının kullanımı önemsetmenin gerektiğini ve kaynakların tutumlu bir şekilde kullanmanın ülke açısından çok önemli olduğunu belirtti. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:02 Kaynak: İHA

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