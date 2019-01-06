Anaokulundan 2 Bilgisayar ve İş Yerinden Motosiklet Aküsü Çalan Hırsız Tutuklandı

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Bağcılar'da Bir Dükkanın Demir Korkulukları Çalan Kızlar Kamerada

Hırsız Kızlar İşbaşında! Kamera Olan Biten Her Şeyi Kaydetti