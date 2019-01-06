Son Dakika Haberleri: Anaokulundan 2 Bilgisayar ve İş Yerinden Motosiklet Aküsü Çalan Hırsız Tutuklandı

Anaokulundan 2 Bilgisayar ve İş Yerinden Motosiklet Aküsü Çalan Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Sakarya'da anaokulundan 2 bilgisayar ve iş yerinden motosiklet aküsü çalan ve daha önce hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı ve 11 suçtan da aranması bulunan cezaevi firarisi yakalanarak tutuklandı.

Anaokulundan 2 Bilgisayar ve İş Yerinden Motosiklet Aküsü Çalan Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Sakarya'da anaokulundan 2 bilgisayar ve iş yerinden motosiklet aküsü çalan ve daha önce hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı ve 11 suçtan da aranması bulunan cezaevi firarisi yakalanarak tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri suça ve suçlulara karşı yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Serdivan ilçesinde eğitim veren bir anaokulunun gece geç saatlerde camları kırılarak içerisinden 2 adet dizüstü bilgisayarın çalınması olayı ve Adapazarı ilçesinde motosiklet parçaları satan iş yerinden gece geç saatlerde değeri yaklaşık 15 bin TL olan motosiklet aküsü çalınması olayıyla ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Çalışmalar kapsamında güvenlik kameralarını inceleyen ekipler hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahsın, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan 29 adet kaydı bulunan ve yine hırsızlık başta olmak üzere 11 suçtan aranması bulunan cezaevi firarisi Y.C. (28) olduğunu tespit etti. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan ekiplerle şüpheli arasında Erenler ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu Y.C. yakalandı. Y.C., Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:18 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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