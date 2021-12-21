Anasınıfı öğrencileri Dünya Kooperatifçilik Günü'nde turşu kurdu - Son Dakika

Esenler Belediyesi Nar Kooperatifi, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde anne ve kızları ile birlikte turşu kurdu. Turşular çocukların isimleriyle satışa sunulacak.

Esenler Belediyesi'nin ilçede yaşayan kadınlar için hayata geçirdiği ve aile ekonomisine destek verdiği Nar projesi kapsamında kurduğu Nar Kooperatifi, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde renkli bir etkinliğe sahne oldu. Esenler Belediyesi Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı'nda gerçekleşen etkinliğe anasınıfı öğrencileri ve anneleri katıldı. Öğrenciler, Dünya Kooperatifçilik Günü'nde hem kooperatif kültürünü yakından tanıdı hem de anneleri ile birlikte turşu kurdular. Kış aylarının vazgeçilmezi, şifa kaynağı turşular çocukların isimleriyle satışa sunulacak. 4-6 yaş arası kız çocukların, anneleriyle birlikte kurup satacağı turşular aile bütçelerine de katkı sağlayacak.

'KADIN ÜRETİR EKONOMİ GÜÇLENİR'

Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Koordinatörü Sevilay Acar, '21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla tüm kooperatiflerimizin bugününü kutluyorum. Çocuklar ve anneleriyle birlikte turşu kuruyoruz. Kooperatifçilik konusunda farkındalık oluşturmak istedik. Kurulan bu turşular çocukların isimlerini taşıyacak. Çocuklarımızın emeğini satışa sunmayı düşünüyoruz. Elde edilen gelir çocukların cep harçlığı olacak. Çocuklarımıza bir ürünü beraber yapmanın mutluluğunu yaşatmak istedik. Kooperatifçilik kültürünü çocuklarımıza aşılamak istedik. Kadınlar toplumun gelişimi için çok önemli. Kadın üretir ekonomi güçlenir diyoruz' dedi.

'TURŞU YAPMAYA BAYILIRIM'

Kızıyla birlikte turşu kuran Türkan Türkoğlu, 'Kızımla birlikte güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuklar hem eğlendi hem de öğrendiler. Bu tarz etkinlikler biz ev hanımları için de iyi oluyor.

3 yaşındaki Meryem Türkoğlu ise, 'Havuç, lahana, sarımsak ve su koyduk ve kavanozu kapattık. Yaptığımız bu turşuları satacağız. Turşu yapmaya bayılırım' diye konuştu.