Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi - Son Dakika

Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi

24.10.2020 12:26

Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 'Eski ahşap sıralar oyuncak oluyor, doğanın ve çocukların yüzü gülüyor' isimli projesi kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile...

Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin 'Eski ahşap sıralar oyuncak oluyor, doğanın ve çocukların yüzü gülüyor' isimli projesi kapsamında Trakya Kalkınma Ajansı'ndan alınan hibe ile okulda oluşturulan atölyede 20 farklı tasarımda 2 bin adet oyuncak üretildi. Şehitlerimizin adı verilen oyuncaklar ilçede çeşitli anasınıflarına dağıtılacak.

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, Kızılpınar Çok Programlı Lisesi'nde üretilen oyuncak atölyesini ziyaret etti. Toplamda 2 bin adet yapılan oyuncakların ilçedeki okullara dağıtımının yapılacağını ifade eden Kaymakam Abban, projeyi gerçekleştirenlere ve destek verenlere teşekkür etti.

Ahşap sıralar oyuncaklara dönüştürüldü

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde desteklenen "Eski Ahşap Sıralar Oyuncak Oluyor Çocukların Yüzü Gülüyor Projesi" kapsamında, Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesinde başlatılan çalışmada, eski okul sıraları çeşitli işlemlerden geçirilerek eğitici ahşap oyuncaklara dönüştürüldü. Yaklaşık 382 bin lira destekle alınan makinelerde üretilen oyuncaklar çeşitli aşamalardan geçirilerek, oyunca olarak yeniden eğitime kazandırıldı. Oyuncakların tamamlanmasının ardından okulu ziyaret eden İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, proje sorumlularından bilgi aldı. Okul Müdürü Hasan Dede yeni projelerle hem ilçenin adını duyurmak hem de OSB'lerin kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

"Atölyemizi genişlettik"

Proje hakkında bilgi veren çalışmaların proje yürütücüsü Çetin Çelik; "Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı'na ait bir proje. Projemiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adıyla geçti ama Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde uygulandı. 2019 yılı imalat sanayine dayalı mesleki eğitimi geliştirecek bir proje. Projemiz 12 ay sürdü. 384 bin liralık bir proje. Kamu kurumlarından eski ahşap sıraları topladık. Makinelerimizde ahşap sıraları işledik ve oyuncaklara dönüştürdük. Toplamda 2 bin adet oyuncak ürettik. Bu oyuncakları da anasınıfı öğrencilerimiz ve şehit çocuklarına dağıttık. Projemiz tamamlandı. Trakya Kalkınma Ajansı'ndan 5 ayrı makine alarak atölyemizi genişletmiş olduk. Öğrencilerimiz yeni aldığımız makinelerle imalat sanayinin kalifiye eleman ihtiyacını giderebilecek yeni teknolojik bilgilere sahip oldular, olmaya da devam ediyorlar. bizim için güzel bir kazanım oldu. Hem Trakya Kalkınma Ajansı'na hem Kaymakam beye, hem ilçe milli eğitim müdürüne teşekkür ediyorum. Projeye kendi okulumuzdan 103 öğrenci katıldı. Biz öğrencilerimize önce eğitim verdik. Üretebileceğimiz oyuncakları önce tasarlamayı öğrettik. Çizim öğrendiler, sonra uygulamayı öğrendiler. Sonrasında öğrencilerimizle birlikte oyuncakları oluşturmuş olduk" dedi.

"Her zaman desteğe hazırız"

Sonrasında açıklamalarda bulunan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de; "Projemizi bitmiş, çıktılarının alındığı bir safhadayız. Amacımız yaklaşık bir buçuk yıl önce bu işlere başladığımızda Trakya'da, Tekirdağ'da ve ilçelerinde meslek liselerinin makine ekipman ihtiyacı konusunda, staj yapma ve iş bulma noktasında ve yine aynı zamanda sahadaki firmalarla buluşma noktasında bazı eksiklikler veya yapılabileceklerin var olduğunu düşündük. Veliköy OSB'de bütün tarafların katılımıyla bir çalıştay yapmıştık. O çalıştaydan elde edilen verileri bizler projelendirip Çerkezköy'de, Çorlu'da, Tekirdağ'da ve Trakya'nın değişik ilçelerinde uygulamaya koyduk. Her okulun kendi ihtiyacı neyse, bu ihtiyaçlarını etrafındaki ekosistemdeki ilgili fabrikalarla, OSB başkanlarıyla ve OSB'lerle, teknik insanlarla görüşerek istenen makine ve ekipmanların alınmasını, sonrasında da firmalarımızın buraya hamilik etmesini, sahip çıkmasını, 'burası bizim' demesini istedik. Fabrikalarla okulların bir araya gelmesi, arzla talebin oluşması noktasında hem makine ekipman parkurunu yenileyelim hem de kendi öğretmenlerimizin varsa eğitim ihtiyaçlarını yenileyelim, hem de özel sektörle birlikte hareket edebilme kabiliyeti kazandıralım istedik. Başta Çerkezköy Kaymakamımız ve Veliköy OSB Başkanımız Atilla Selami Abban'a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki projelerde yine aynı şekilde destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum" diye konuştu.

"Ben çok memnun oldum"

İlçe Kaymakamı Atilla Selami Abban da projeyi gerçekleştirenlere teşekkür ederek; "Bugün yine sevinçli bir olayda birlikteyiz. Trakya Kalkınma Ajansı'nın teşvikleriyle Kızılpınar Çok Programlı Anadolu Lisesi'ne çok güzel makineler kazandırıldığını gördük. Tabi ki Milli Eğitim Bakanlığımız meslek liselerine gerekli makineleri veriyor ama son sistem makinelerin alınması çok büyük önem arz ediyor. Gerek özel teşebbüsle, gerek okullarımızla bir bütün halinde çok güzel bir projeye bugün tanık olduk. Makineleri gördük, üretilen malzemeleri gördük. Bundan böyle sanıyorum ki tüm okullarımızın mobilya ihtiyaçlarını karşılayabilecek dereceye gelmişler, hatta geçmişler bile. Ben çok memnunum. Başta Trakya Kalkınma Ajansımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi
Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi
Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi
Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi

Anadolu Lisesi, Trakya Bölgesi, Oyuncak, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Anasınıfı öğrencileri ve şehit çocukları için 2 bin oyuncak üretildi - Son Dakika

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