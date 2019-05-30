Anasınıfı öğrencilerinden el işi sergisi

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu Anasınıfı A ve B şubeleri yılsonu gösterisi ve el işi sergisi düzenledi.

Zonguldak Rüzgarlımeşe İlkokulu Anasınıfı A ve B şubeleri yılsonu gösterisi ve el işi sergisi düzenledi.



Okulun çok amaçlı salonunda yapılan etkinlikte anasınıfı öğrencilerinin bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilendi. Sergi veliler tarafından ilgi ile gezildi. Daha sonra iki şube öğrencileri sahne alarak becerilerini sundular. Dans, tiyatro, Rond gösterileri, Slayt gösterileri ile dolu dolu geçen gösteri veliler tarafından beğeniyle izlendi. Öğrencilerin sahnede sergiledikleri performans ve heyecanları görülmeye değerdi. Gösteri sonunda öğrenciler babalarına "Babalar Günü"sürprizi yaptılar.



Okul Müdürü Ferit Karadayı sergi ve gösterileri hazırlayan öğrencilere, anasınıfı öğretmenleri Tuğba Topaloğlu Sarı ve Ayşe Kazancı'ya ayrıca yıl boyunca desteklerini esirgemeyen velilere teşekkür etti. - ZONGULDAK

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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