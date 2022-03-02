Anasınıfı öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret - Son Dakika
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Anasınıfı öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

02.03.2022 15:41
Anasınıfı öğrencilerinden itfaiyeye ziyaret

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agahefendi İlkokulu anasınıfı öğrencileri, "Kurumları Tanıyalım" etkinliği kapsamında Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Agahefendi İlkokulu anasınıfı öğrencileri, "Kurumları Tanıyalım" etkinliği kapsamında Sorgun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Öğretmenler Mihrican Erciyas ve Merve Özkan eşliğindeki ziyarette öğrencilere, yangın esnasında neler yapılması gerektiği anlatıldı.

Mihrican Erciyas AA muhabirine, öğrencilerin itfaiyeyi tanıması ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erciyas, "Öğrencilerimiz, itfaiyenin kullandığı malzemeler, ekipmanların ne işe yaradığını öğrenmiş oldu. Öğrencilerimiz daha gerçekçi bir ortamda itfaiyenin çalışmalarını görsün diye böyle bir ziyaret yapmayı uygun gördük. Onların sayesinde çocuklarımız itfaiyenin bazı çalışmalarıyla ilgili deneyim yaşamış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

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Sorgun Belediyesi, İtfaiye, Yangın, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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