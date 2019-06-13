Anasınıfı öğrencilerinden kuşlara yuva
1 saat önce
Malatya'nın Kale ilçesindeki İzollu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında kuş yuvası yaptı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:46 Kaynak: AA
'nın Kale
ilçesindeki İzollu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, değerler eğitimi kapsamında kuş yuvası yaptı.
Yardımseverliğin işlendiği değerler eğitimi kapsamında minik öğrenciler, ahşap parçaları birleştirerek kuşların barınması için yuva yaptı.
Öğretmen İlknur Uğur ve veli Mehmet Sinan
Güneş'in öncülüğünde hazırlanan 7 kuş yuvası, merdiven yardımıyla okul bahçesindeki direklere asıldı.
Okul müdürü Latif Şengöz ise bu güzel ve anlamlı çalışmadan dolayı başta minik öğrenciler olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.
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