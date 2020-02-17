Anasınıfı öğrencilerinden Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne ziyaret - Son Dakika

Mardin'in Midyat ilçesindeki İstiklal İlkokulu anasınıfı öğrencileri İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.



İlçe Emniyet Müdürü Bolkar Bostancı'nın Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleriyle ziyaret ettiği okullardan İstiklal İlkokulu anasınıfı öğrencilerinin Emniyet Müdürlüğü binasını gezme isteği yerine getirildi.

Bostancı minik öğrencileri makamına davet etti.

Okul müdürü Serkan Yıldırım ve anasınıfı öğretmeni Halime Bulut eşliğinde İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden öğrencilere yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Emniyet Müdürü Bostancı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, polislerin görevleri hakkında öğrencilere çeşitli bilgiler verdi.

Öğrenciler daha sonra Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğinde ziyaret etti.

Öğrencilere burada çeşitli ikramlarda bulunuldu, hediyeler verildi.

Daha sonra öğrencilerle polisler günün anısına toplu fotoğraf çektirdi. Öğrenciler, polislere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.