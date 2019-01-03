Son Dakika Haberleri: Anasınıfı Öğrencilerine Meslekler Tanıtılıyor

Anasınıfı Öğrencilerine Meslekler Tanıtılıyor

19 dakika önce

Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencilerine meslekler tanıtılıyor.

Anasınıfı Öğrencilerine Meslekler Tanıtılıyor, System.String[]
Şarkışla ilçesinde Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencilerine meslekler tanıtılıyor.

Öğrencilere ilk programda jimnastik tanıtıldı. Pilates hocası Merve Çilek, Atatürk İlkokulu oyun salonunda anasınıfı öğrencileriyle jimnastik hareketleri yaptı ve çocuklara sporun önemini anlattı.

Okul Müdürü Mustafa Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul öncesi öğrencilerin meslekleri tanımaları için "Farklı Meslekler Tanıtılıyor" programı kapsamında bu etkinliği yaptıklarını söyledi.

Karataş, bu programlarla küçük öğrencilerin hem becerilerinin arttığını hem de daha çok yakınlaştıklarını gözlemlediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:38 Kaynak: AA

Şarkışla, Güncel
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